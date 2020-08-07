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Aktüel

Muğla'da sokak köpeğinin sırtından alınan deri, ayağına nakledildi

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:21:03 -
Muğla'da sokak köpeğinin sırtından alınan deri, ayağına nakledildi

MUĞLA (AA) - Muğla'da aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğinin sırtından alınan deri, ayağına nakledildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye bünyesindeki Geçici Hayvan Bakımevinde uzman veteriner hekimlerle 13 ilçenin taleplerine cevap verilmeye çalışıldığı belirtildi.

Deri nakli yapılan köpeğin Marmarisli hayvanseverler tarafından bakımevine ulaştırıldığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçirdiği kaza sonucu ön sağ ayağı deriyle beraber ağır doku kaybına uğramış ve hayati tehlikesi bulunan 4 aylık yavru sokak köpeği ameliyata alındı. Uzman veteriner hekimler tarafından köpeğin sırtındaki deri dokusundan bir parça alınarak, ön bacağa nakledildi."

Açıklamada, operasyonun ardından bir süre yoğun bakımda tutulan köpeğin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

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