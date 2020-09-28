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Aktüel Muğla'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Aktüel

Muğla'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:40:49 -
Muğla'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ergün Armutçuoğlu'nun kullandığı 35 ADH 590 plakalı otomobil, Muğla-Marmaris kara yolundaki Sakar rampasının Kızılağaç mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Armutçuoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ataçtan çıkarılan Armutçuoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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