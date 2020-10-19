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Aktüel Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 14 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

56 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 810 litre etil alkol, 162 litre gümrük kaçağı içki, 4 tarihi eser ve 3 tabanca ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:02:47 -
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 56 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile grup amirlikleri ekipleri, tarihi eser ve sahte içki ile gümrük kaçağı ürünler sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin belirledikleri adreslerde yapılan aramalarda, 810 litre etil alkol, 10 litre el yapımı içki, 162 litre gümrük kaçağı içki, 89 şişe gümrük kaçağı ve sahte alkol, 17 paket tütün, 9 kilo kıyılmış tütün, 20 bin 400 adet makaron, 18 gümrük kaçağı parfüm, 4 parça tarihi eser, 63 adet 10 liralık sahte banknot, 5 çek, 2 senet ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. "Kaçakçılık" suçundan işlem yapılan diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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