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Yerel Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu
Yerel

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 13:50:00 -
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı şüphelilerin sahte içki imalatı yaptıkları ve piyasaya gümrük kaçağı ürün sürdükleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, sahte içki ile gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında da "kaçakçılık" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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