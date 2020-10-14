Muğla'da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İlçedeki bir iş yeri ile 3 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 60 litre sahte içki ve 5 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Operasyonda, M.Ö, A.C, A.K. ve Y.A. gözaltına alındı.