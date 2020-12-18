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Aktüel Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
Aktüel

Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:55:11 -
Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Köklük Mahallesi'nde bir kişinin ikametinde sahte alkol imal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, bidonlar içinde 400 litre ve şişelenmiş 150 litre sahte içki ile sahte alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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