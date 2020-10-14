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Aktüel Muğla'da sağlık çalışanlarından Azerbaycan'a motosikletli destek konvoyu
Aktüel

Muğla'da sağlık çalışanlarından Azerbaycan'a motosikletli destek konvoyu

Yeniakit Publisher
2020-10-14 20:43:54 -
Muğla'da sağlık çalışanlarından Azerbaycan'a motosikletli destek konvoyu

MUĞLA (AA) - Muğla'da Azerbaycan'a destek amacıyla sağlık çalışanlarınca motosikletli konvoy düzenlendi.

Motosikletleriyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan doktor ve sağlık çalışanları, Uğur Mumcu Bulvarı, Cumhuriyet, Recai Güreli ve Abdi İpekçi caddelerinde siren çalarak, konvoy oluşturdu. Etkinliğe çok sayıda motosikletli de destek verdi.

Şehitler Anıtı'na ulaşan sağlık çalışanlarını, Menteşe'de görevli Azerbaycanlı meslektaşları Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla karşıladı.

Sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

- "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, burada yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan üzerinde uygulamaya çalıştığı insanlık dışı saldırıları kınamak ve salgın sürecinde hayatını kaybeden meslektaşlarına başsağlığı dilemek için bir araya geldiklerini söyledi.

"Ermenistan'ın sivillere yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıları ve ateşkese rağmen uyguladığı vahşi tutumu kınıyoruz." diyen Togan, "Bizler Türk milleti olarak her daim Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir, kederi bizim kederimizdir." ifadelerini kullandı.

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı da birlik, beraberlik mesajı ile farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, sadece bugün değil her gün Azerbaycan'ın yanında olduklarını kaydetti.

Menteşe'de görev yapan ve kürsüye sağ omzunda Azerbaycan, sol omzunda Türk bayrağı ile çıkan Azerbaycanlı genel cerrah Elvin Tanrıverdi de 27 Eylül'den bu yana sivil halka yönelik yapılan saldırıları anlattı.

Etkinlik, konuşmaların ardından şehitler için edilen dua ile sona erdi.

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