Düğünlerine 5 gün kala kaza geçirdiler

Tekirdağ’da düğün hazırlığı yapan yeni evli çift, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi İstanbul Bulvarı üzerindeki Barış Kamping mevkisinde meydana geldi. Okan Erdem yönetimindeki 59 ZZ 288 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan sürücü Okan Erdem ile yanındaki eşi Gülben Erdem, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Gülben Erdem'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İki ayrı düğün planı vardı

Yaralanan Erdem çiftinin geçen hafta içinde nikah yaptıkları ve 5 gün sonra yapılacak düğün töreni için hazırlık yaptıkları öğrenildi. Çiftin, 19 Haziran günü Ergene ilçesinde, 20 Haziran günü de Malkara ilçesinde iki ayrı düğün yapacakları belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.