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Gündem Tavuk şirketlerine fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme
Gündem

Tavuk şirketlerine fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
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Tavuk şirketlerine fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyaz et sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'beyaz et' sektöründe piyasa işleyişini bozduğu ve haksız fiyat artışlarına neden olduğu gerekçesiyle çok sayıda şirket hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tavuk eti sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında inceleme başlatılmış ve Rekabet Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’ndan temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda bazı şüphelilerin piyasadaki rekabeti doğrudan veya dolaylı olarak engelledikleri ortaya çıkmıştı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Bunun üzerine ekipler, 12 Haziran günü İstanbul, merkez olmak üzere Balıkesir, Bolu, Ankara, Uşak, Bursa, İzmir, Samsun, Kocaeli, Manisa, Gaziantep, Sakarya ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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