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Aktüel Pezeşkiyan “Ateşkesi kabul Etmek zorunda kaldılar” Hedeflerini boşa çıkardık
Aktüel

Pezeşkiyan “Ateşkesi kabul Etmek zorunda kaldılar” Hedeflerini boşa çıkardık

Yeniakit Publisher
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Pezeşkiyan "Ateşkesi kabul Etmek zorunda kaldılar" Hedeflerini boşa çıkardık

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçtiğimiz yıl İsrail tarafından başlatılan 12 günlük savaşın yıldönümünde yaptığı açıklamada, İran halkının birlik ve direnişi sayesinde İsrail’in stratejik hedeflerine ulaşamadığını ve ateşkesin bu nedenle kabul edildiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçtiğimiz yıl İsrail tarafından başlatılan 12 günlük savaşın yıldönümünde yaptığı açıklamada, İran halkının birlik ve direnişi sayesinde İsrail’in stratejik hedeflerine ulaşamadığını ve ateşkesin bu nedenle kabul edildiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçtiğimiz yıl İsrail tarafından başlatılan 12 günlük savaşın yıldönümünde açıklama yaptı. Pezeşkiyan, İran halkının "birlik ve dayanıklılığını" övdü. Resmi IRNA haber ajansının aktardığı mesaja göre İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, çatışmayı "ulusal dayanışmanın bir sembolü" olarak nitelendirerek, savaş sırasında hayatını kaybedenleri andı. İranlı lider, İsrail hükümetinin üst düzey askeri isimlere ve stratejik tesislere yönelik saldırıların İran halkını zayıflatacağı ve ülkeyi istikrarsızlaştıracağı yönünde yanlış hesap yaptığını söyledi. Pezeşkiyan, "İran halkının gösterdiği birlik ve direniş, merhum lider Ali Hamaney ile birlikte silahlı kuvvetlerin hazırlığı sayesinde İsrail’in hedeflerine ulaşmasını engelledi ve sonunda ateşkesi kabul etmek zorunda bıraktı" dedi.

Savaş, geçtiğimiz yıl 13 Haziran’da İsrail’in İran’a sürpriz bir saldırı düzenlemesiyle başlamış, saldırılarda üst düzey askeri liderler, nükleer bilim insanları, siyasetçiler ve siviller hayatını kaybetmişti. ABD ise daha sonra İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik saldırılarla çatışmaya dahil olmuştu. Çatışma 24 Haziran’da sona ermişti.

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