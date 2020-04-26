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Aktüel

Muğla'da polisler sokak hayvanlarını besledi

2020-04-26 15:06:37 -
Muğla'da polisler sokak hayvanlarını besledi

MUĞLA (AA) - Muğla'da görevli polisler, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla insanlar evlerinde kaldığı için yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını ve güvercinleri besledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına gidilen 31 şehir arasında yer alan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, aç kalan sokak hayvanları için polisler harekete geçti.

İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ile bazı polis memurları, Menteşe İnsan Hakları Parkı ve tarihi arasta çarşısındaki sokak hayvanları ile güvercinler için yiyecek ve yem bıraktı.

Sokak köpekleri ve kediler için süt, ekmek ve mama bırakan ekipler, güvercinleri de yemledi.

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