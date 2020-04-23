Muğla'da polis ve jandarmadan "23 Nisan" konvoyu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu atarak çocuk şarkıları çaldı.



Ula Kaymakamlığı tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında ilçedeki çocukların evlerine 1920 bayrak ve 1920 balon dağıtıldı.

Türk bayraklarıyla süsledikleri polis araçlarıyla konvoy oluşturup, Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısını çalarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan çocukların bayramını kutlayan ekipler, 23 Nisan coşkusuna da ortak oldu.

Ekipler konvoy halinde gezdikleri mahallelerde balkonlarda bekleyen çocuklarla balonları havaya bıraktı.



Zaman zaman siren çalan ekiplere, çocuklar ve büyükler evlerinin balkon ve camlarından Türk bayrağı sallayıp alkışlarla eşlik etti.

Ula Kaymakamı Baha Başçelik de jandarma ve polis ekipleriyle ilçede bugün doğum günü olan iki çocuğu ziyaret edip pasta keserek doğum günlerini kutladı.