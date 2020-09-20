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Aktüel Muğla'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Muğla'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:42:36 -
Muğla'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratlar Mahallesi Sinekçayırı mevkisindeki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler düzenlenen operasyonda orman içine ekilmiş 70 kök Hint keneviri ve ağaç dallarına kurutulmaya bırakılmış 200 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şüpheliler N.A. ve G.A. gözaltına alındı.

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