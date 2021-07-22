  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD, aşı için orduyu devreye soktu
KARGU İHA'dan ilk ihracat başarısı
Muğla'da orman yangını! Şüpheli tutuklandı
Ersin Tatar'dan İngiltere'ye net mesaj
Gündem Muğla'da orman yangını! Şüpheli tutuklandı
Gündem

Muğla'da orman yangını! Şüpheli tutuklandı

Muğla'da orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 19:42:00 -
Muğla'da orman yangını! Şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sultaniye Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili kundaklama ihtimali üzerinde duran Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından 18 yaşındaki R.R.B. gözaltına alındı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen şüphelinin, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede dün çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar görmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay