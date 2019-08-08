Muğla'da orman yangını Kavaklıdere ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 5 helikopter, 10 arazöz ve 50 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı. Ganyaş mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangına, 5 helikopter, 10 arazöz ve 50 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

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