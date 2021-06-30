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Gündem Muğla'da orman yangını
Gündem

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonrası ekipler harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 16:36:00 -
Muğla'da orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangın sonrası ekipler müdahale için harekete geçti.

Alatepe Mahallesi'nde sarp bir bölgede bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müdürlük bünyesindeki uçak ve 5 helikopter ile yangına havadan müdahale ediliyor. Orman işçileri, arazözlerle bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Yangının kontrol altına alabilmesi için yoğun çaba gösteriliyor.

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