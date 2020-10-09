Muğla'da öğrencilerin internet probleminin çözümü için girişimde bulunuldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundan canlı yayınlanan dersleri daha iyi şartlarda takip etmek isteyen öğrencilerin internet sorununun giderilmesi için çalışma başlatılacağı bildirildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla görüşerek çocukların eğitim olanaklarından en iyi şekilde yararlanması için bölgede şebeke güçlendirme çalışması yapılması gerektiğini ilettiğini aktardı.

Demir, Karaismailoğlu'ndan ilçenin diğer mahalleleriyle Muğla'da erişim sorunları yaşanan bölgelerle ilgili de kapsamlı bir çalışma yapılarak iletişim altyapısının güçlendirilmesini ricasında bulunduğunu belirtti.

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Dodurga Mahallesi'nde öğrenciler, altyapı sorunu ve GSM şebekesinin erişilebilir olmaması nedeniyle EBA'ya bağlanmak için şebekenin çektiği alanlara gidiyor. İnternetin çektiği dağlık alanlardan derslerini takip eden öğrenciler, yaşadıkları sorunun giderilmesini istiyor.