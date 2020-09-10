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Aktüel Muğla'da oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba öldü
Aktüel

Muğla'da oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:10:42 -
Muğla'da oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba hayatını kaybetti.

Murat Özkalp (51), ilçedeki bir otelde düzenlenen oğlunun düğün töreni sırasında fenalaşarak yere yığıldı.

Kalbi durduğu anlaşılan Özkalp'e düğündeki bir doktor kalp masajı yaptı. Özkalp, çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşananları bazı davetliler cep telefonlarıyla görüntüledi.

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