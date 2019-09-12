Muğla’da narkotik polisinden okul önü denetimi Muğla’da, narkotik polis ekipleri tarafından okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

Muğla’da, narkotik polis ekipleri tarafından okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde polis denetimlerini artırdı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla kent merkezindeki okul önlerinde ve parklarda denetim yapıldı. Muğla’nın Menteşe ilçesinde okul önü ve parklarda denetim yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüpheli gördükleri şahıslara yönelik kimlik sorgulaması ve üst araması yaptı. Denetimlerde narkotik köpeği tarafından uyuşturucu araması da yapıldı.

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