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Muğla'da motosiklet kazası: 1 kişi öldü

Ortaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:03
Muğla'da motosiklet kazası: 1 kişi öldü

Kaza, Fethiye-Muğla karayolu Ortaca çıkış kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalaman istikametinden Köyceğiz yönüne seyir halindeki Remzi Kaplan (22) yönetimindeki 48 Z 1243 plakalı motosiklet ile O.T., idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Kaplan, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Yücelen Hastanesi’ne kaldırdı. Kaplan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü O. T., gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:03
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