Muğla'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Mehmet Güneş'in kullandığı 07 TDS 47 plakalı motosiklet, Bodrum-Turgutreis kara yolu Gürece mevkisinde bariyere çarparak devrildi. Kazada sürücüsü Güneş ile motosikletteki Yakup Atış (19) yaralandı. Kentteki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Atış, yaşamını yitirdi, sürücünün ise vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.



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