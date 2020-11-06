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Aktüel Muğla'da kuyumcudan hırsızlık yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Muğla'da kuyumcudan hırsızlık yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasının görüntülerine de yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:20:13 -
Muğla'da kuyumcudan hırsızlık yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesindeki bir kuyumcudan el çabukluğu yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yapılan araştırma sonucunda olayın şüphelilerinin Aydın'a seyir halinde olduğunu belirledi.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile çalışma yürüten ekipler, 4'ü kadın 5 zanlıyı yakaladı.

Muğla'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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