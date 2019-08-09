Muğla'da kruvaziyer turizmi "Orient Queen" isimli kruvaziyer, 233 yolcusuyla geldiği Marmaris Limanı'na bağlandı

MUĞLA (AA) - "Orient Queen" isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide, çoğunluğu Lübnanlı 233 yolcu ile 139 mürettebat bulunduğu belirtildi. Şehir merkezini gezen turistler yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, Kapalı Çarşı'da da alışveriş yaptı. Kruvaziyerin gece saatlerinde Beyrut'a hareket edeceği bildirildi.

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