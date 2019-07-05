Muğla'da kruvaziyer turizmi Orient Queen isimli kruvaziyer, 205 yolcuyla Marmaris'e geldi

MUĞLA (AA) - Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide, çoğu Lübnanlı 205 yolcu ile 143 mürettebat bulunduğu belirtildi.Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.



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