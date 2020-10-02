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Aktüel Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 50 bin 110 lira ceza kesildi
Aktüel

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 50 bin 110 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:10:02 -
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 50 bin 110 lira ceza kesildi

MUĞLA (AA) - Muğla'da jandarma ekiplerince yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, 52 kişi ve 6 işletmeye toplam 50 bin 110 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, 628 personelin katılımıyla, bin 771 işletme ile alışveriş merkezi ve sahil ile araçlar denetlendi.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişi ve 6 işletmeye 50 bin 110 lira ceza verildi.

Tatilciler, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıldı.


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