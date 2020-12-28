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Aktüel Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye 245 bin lira ceza kesildi
Aktüel

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye 245 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:18:42 -
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye 245 bin lira ceza kesildi

MUĞLA (AA) - Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 103 kişiye 245 bin 400 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli 594 personelin katılımıyla, 3 bin 48 işletme ve 1123 araç ile sahillerde denetim yapıldı.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye 245 bin 400 lira ceza verildi.

Ekipler denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

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