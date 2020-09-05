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Yerel Muğla'da korkutan orman yangını
Yerel

Muğla'da korkutan orman yangını

Muğla'da zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle alevler güçlükle kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 08:59:00 -
Muğla'da korkutan orman yangını

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Akbük koyunda yer alan bir zeytinlikte otlar tutuştu. Alev alan otlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Çevredeki vatanaşların olayı bildirmesi üzerine olay yerine bölgede konuşlu çok sayıda orman arazözleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zeytinlik alandaki yangının gece çıkması sebebiyle alevlere yalnızca karadan müdahale edilebildi.

Ekipler, şiddetli fırtına sebebiyle yangına müdahale ederken büyük zorluk yaşadı. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, ormanlık alan ve zeytin ağaçları ciddi zarar gördü.

Ekipler tarafından soğutma çalışmaları yapılırken, bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle kıvılcımların yeni bir yangına neden olmaması için çalışmalar devam ediyor.

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