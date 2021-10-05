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Gündem Muğla'da korkutan deprem!
Gündem

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'nın Datça açıklarında 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 11:53:00 -
Muğla'da korkutan deprem!

Ege Denizi'nde saat 10.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça açıklarında meydana gelen depremin derinliği 7.12 km. olarak açıklandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 10.54'te deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 7.12 km. olarak bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 8.1 km. olarak paylaştı.

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