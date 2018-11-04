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Muğla'da korkunç kaza! Kamyon otomobili biçti: 2 kişi öldü

Seyir halindeki bir kamyonla otomobil çarpıştı. Meydana gelen feci kazada ki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

04 Kasım 2018 Pazar 09:11
Muğla'da korkunç kaza! Kamyon otomobili biçti: 2 kişi öldü

Ümit E. yönetimindeki limon yüklü kamyon, Muğla-Fethiye karayolu Osman Kaya Bulvarı Karagedik Kavşağı'nda, Mustafa Kılıçarslan idaresindeki otomobille çarpıştı.

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İKİ ÖLÜ, BİR YARALI

Kazada otomobilde sıkışan Kılıçarslan ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi hayatını kaybetti. Yaralanan Ümit E. Fethiye Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Otomobilde sıkışan iki kişinin cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kamyonun kasasından yola saçılan limonlar, karayolları ekiplerince temizlendi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 09:11
  1. Fethiye
  2. kaza
  3. Muğla
  4. kamyon
  5. otomobil
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  7. yaralı

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