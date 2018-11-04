Muğla'da korkunç kaza! Kamyon otomobili biçti: 2 kişi öldü
Seyir halindeki bir kamyonla otomobil çarpıştı. Meydana gelen feci kazada ki kişi öldü, bir kişi yaralandı.04 Kasım 2018 Pazar 09:11
Ümit E. yönetimindeki limon yüklü kamyon, Muğla-Fethiye karayolu Osman Kaya Bulvarı Karagedik Kavşağı'nda, Mustafa Kılıçarslan idaresindeki otomobille çarpıştı.
İKİ ÖLÜ, BİR YARALI
Kazada otomobilde sıkışan Kılıçarslan ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi hayatını kaybetti. Yaralanan Ümit E. Fethiye Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Otomobilde sıkışan iki kişinin cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyonun kasasından yola saçılan limonlar, karayolları ekiplerince temizlendi.
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