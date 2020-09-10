Muğla'da korkunç cinayet
Muğla'da bir kişi, evinde kanlar içinde ölü bulundu. Polis ekipleri, her yerde cinayet zanlısını arıyor.
Muğla’nın Milas ilçesinde, görenleri dehşet içinde bırakan bir cinayet yaşandı.
Milas ilçesinin Aydınlıkevler Mahallesi, Nazmi Yükselen Caddesi üzerinde bir evde yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Güneş, bugün sabah saatlerinde evinde kanlar içinde yatarken bulundu.
Mehmet Güneş’i o halde bulan vatandaşlar, durumu hızlı bir şekilde 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık personelleri, Mehmet Güneş’in bıçak darbeleri sonrası hayatını kaybettiğini belirledi.
Cinayetin işlendiği Nazmi Yükselen Caddesi’ne gelen Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri’nin çalışmaları sonrası, Mehmet Güneş’in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.