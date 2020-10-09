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Aktüel Muğla'da köpek mamasında uyuşturucu ele geçirilmesi polis kamerasında
Aktüel

Muğla'da köpek mamasında uyuşturucu ele geçirilmesi polis kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:14:41 -
Muğla'da köpek mamasında uyuşturucu ele geçirilmesi polis kamerasında

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada köpek mamasında uyuşturucu ele geçirilmesi polis kamerasınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik uygulamada durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Otomobilin bagajında narkotik köpeğiyle yapılan aramada köpek mamasına yerleştirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucunun bulunma anının polis kamerasına yansıdığı uygulamada 2 şüpheli gözaltına alındı.


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