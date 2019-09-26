Muğla'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Yeniköy Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan bir çobanın, derede ceset bulduğu ihbarı üzerine jandarmaekipleri bölgeye sevk edildi.

Cesedin bir süredir kayıp olarak aranan Halil İbrahim Gürel'e (76) ait olabileceği ihtimali üzerine, durumdan haberdar edilen eşi Sultan ile oğulları olay yerine gitti.

Cesedin 6 ay boyunca aradıkları eşine ait olduğunu teşhis eden SultanGürel, gözyaşlarına hakim olamadı. Otopsi için ceset, adli tıpmorguna götürüldü.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Gürel, eşi Sultan Gürel ile 9 Nisan'da mantar toplamak için Kaballarmevkisine gitmiş, eşinden ayrıldıktan bir süre sonra kaybolmuştu. SultanGürel eve dönerken eşini bulmak için arama çalışması başlatılmıştı.