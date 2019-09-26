0553 313 94 23

Muğla'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamaya gittiği ormanlık alanda kaybolan cesedi bulundu.

26 Eylül 2019 Perşembe 15:14
Muğla'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Yeniköy Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan bir çobanın, derede ceset bulduğu ihbarı üzerine jandarmaekipleri bölgeye sevk edildi.

Cesedin bir süredir kayıp olarak aranan Halil İbrahim Gürel'e (76) ait olabileceği ihtimali üzerine, durumdan haberdar edilen eşi Sultan ile oğulları olay yerine gitti.

Cesedin 6 ay boyunca aradıkları eşine ait olduğunu teşhis eden SultanGürel, gözyaşlarına hakim olamadı. Otopsi için ceset, adli tıpmorguna götürüldü.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Gürel, eşi Sultan Gürel ile 9 Nisan'da mantar toplamak için Kaballarmevkisine gitmiş, eşinden ayrıldıktan bir süre sonra kaybolmuştu. SultanGürel eve dönerken eşini bulmak için arama çalışması başlatılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:14
  1. Yeniköy Mahallesi
  2. Kaballar mevkisi
  3. Muğla'nın Menteşe ilçesi
  4. ceset

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pes! İstanbul depremini Erdoğan’ın BM konuşmasına bağladı!
    1. Pes! İstanbul depremini Erdoğan’ın BM..
    2. Deprem nedeniyle vatandaşlar tahliye..
    3. 4. Etnospor 3-6 Ekim'de düzenlenecek
    4. İstanbul ve Bursa'da okullar tatil oldu
    5. Bomba gibi patladı! Yaşlı kadın feci..
    6. Doç. Dr. Toker'den İstanbullulara..
    7. Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı..
    8. Bir deprem haberi de Çanakkale'de!
    9. Deprem sonra GSM hatları kitlendi!..
    10. İstanbul'da 35 dakikada 13 artçı..
    11. Deprem İstanbul Havalimanı'nda paniğe..
    12. Uzmandan çarpıcı tespit! 'Deprem..
    13. İstanbul'daki deprem sonrası korkutan..
    14. İstanbul'u deprem vurdu Galatasaray'ın..
    15. Sağlık Bakanı Koca'dan deprem..
    16. Şirinevler'de yan yatan bina tahliye..
    17. İstanbul'da acil toplanma alanları
    18. Yasa boğan ölüm! Emine öğretmenin..
    19. İstanbul'daki depremde korkutan..
    20. Portakal reçeli nasıl yapılır? |..
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü
    Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık