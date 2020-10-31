  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da karantinayı ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Muğla'da karantinayı ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:05:07 -
Muğla'da karantinayı ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina kuralına uymadığı tespit edilen 2 kişi, öğrenci yurduna yerleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında, ikametlerinde karantinada olması gereken 2 kişinin izinsiz olarak ikametlerinin dışına çıktıklarını tespit etti.

Karantina kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla KYK öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlara yenileri teslim edilecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlara yenileri teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan "İzmir'deki depremde evlerini kaybeden vatan..
Depremden 15 saat sonra güzel haber
Gündem

Depremden 15 saat sonra güzel haber

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Fadime Tolu, depremden 15 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.
Katleden Hristiyan suçlanan Müslüman
Gündem

Katleden Hristiyan suçlanan Müslüman

İslam düşmanlığının köpürtüldüğü Fransa’da, Notre Dame Kilisesi’ne yönelik zaman ayarlı provokatif saldırı Müslümanlara mâl edilmeye çalışıl..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay