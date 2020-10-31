Muğla'da karantinayı ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina kuralına uymadığı tespit edilen 2 kişi, öğrenci yurduna yerleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında, ikametlerinde karantinada olması gereken 2 kişinin izinsiz olarak ikametlerinin dışına çıktıklarını tespit etti.
Karantina kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla KYK öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.