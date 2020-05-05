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Aktüel

Muğla'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Kaza anı MOBESE kamerasınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 23:44:56 -
Muğla'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet K'nin kullandığı 34 FF 7787 plakalı kamyon, Fethiye-Antalya kara yolu Saklıkent Kavşağı'nda, Hilmi Sert (60) yönetimindeki 07 D 4341 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Sert ile otomobildeki Canser Zeytinci (62) ağır yaralandı. Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntüde, kavşağa kontrolsüz giren otomobile, ana yoldan gelen kamyonun çarpma anı yer alıyor.

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