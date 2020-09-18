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Aktüel Muğla'da jandarma ekiplerinden Kovid-19 denetimi
Aktüel

Muğla'da jandarma ekiplerinden Kovid-19 denetimi

Kontrollerde 77 bin 406 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 22:39:58 -
Muğla'da jandarma ekiplerinden Kovid-19 denetimi

MUĞLA (AA) - Muğla'da, jandarma ekiplerince yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, 59 kişi ve 38 işletmeye 77 bin 406 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, 632 personelin katılımıyla 2 bin 44 işletme ile alışveriş merkezi, sahil ve araçlar kontrol edildi.

Denetimlerde, 59 kişi ve 38 işletmeye 77 bin 406 lira ceza uygulandı.

Tatilciler de maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıldı.

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