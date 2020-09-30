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Aktüel Muğla'da iş yerinde yangın
Aktüel

Muğla'da iş yerinde yangın

Yeniakit Publisher
2020-09-30 21:12:14 -
Muğla'da iş yerinde yangın

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir iş yerinde ve bitişiğindeki kulübede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'ndeki bir iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, oto lastikçi ile iş yerinin arka tarafına bitişik olan polyester kulübede çıkan yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bekletildi.

Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışması da yapıldı.

Öte yandan yangın bazı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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