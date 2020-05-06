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Aktüel

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-06 00:55:29 -
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA(AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Selimiye-Milas kara yolunda ters yönde ilerleyen Azat Kahraman'ın (20) kullandığı 09 TD 535 plakalı otomobil, Ersel Kolukırık (27) yönetimindeki 20 AFC 39 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından Kahraman'ın kullandığı otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Otomobilde bulunan 19 yaşındaki Dilara Akın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçlarda sıkışan Kahraman ile diğer otomobilin sürücüsü Kolukırık, yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yol, kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapandı.


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