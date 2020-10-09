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Aktüel Muğla'da ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
Aktüel

Muğla'da ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:43:32 -
Muğla'da ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünden ihale alan bir şirketin, ihale bölgesi dışında da işlem yaparak devleti zarara uğrattığı, bazı orman çalışanlarının da rüşvet aldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Diğer zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.


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