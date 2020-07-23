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Muğla'da hayatını kaybeden Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:43:10 -
Muğla'da hayatını kaybeden Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Dursun Demirkan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde rahatsızlanması sonucu yaşamını yitiren Demirkan için Menteş Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Demirkan'ın ailesi, Milas Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Demirkan'ın cenazesi, Menteş Mezarlığı'na defnedildi.


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