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Muğla'da havuza düşen domuzları itfaiye ekibi kurtardı

Kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:19:16 -
Muğla'da havuza düşen domuzları itfaiye ekibi kurtardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaatın havuzuna düşen domuz ve beş yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Türkkuyusu Mahallesi Tepe Sokağı'nda bulunan bir rezidans inşaatının havuzuna beş yavrusuyla birlikte bir domuzun düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine belirtilen adrese giden ekip, kement atarak iple bacağından yakaladığı domuzları havuzdan çıkarmayı başardı. Kurtarılan domuzlar doğaya salındı.

Kurtarma çalışması, ekipte bulunanların cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

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