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Aktüel Muğla'da geri dönüşüm malzemesi yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Aktüel

Muğla'da geri dönüşüm malzemesi yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kara yolu yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:27:43 -
Muğla'da geri dönüşüm malzemesi yüklü tır devrildi: 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde geri dönüşüm malzemesi taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Serkan Güler yönetimindeki 41 YL 540 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü tır, Muğla-Köyceğiz kara yolu Sakartepe rampasında devrildi.

Tırdaki tonlarca karton ve kağıt parçası yola savruldu, kara yolu ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü Güler, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tırdan kara yoluna dökülen yağ nedeniyle zemin kayganlaştı.

Kara yolu iş makineleriyle temizlendi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından trafik, kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

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