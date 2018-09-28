Muğla'da fırtınaya karşı 24 saat esaslı tedbir alındı

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin beklenen fırtınaya karşı hazır olduğu belirtildi. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerin yönlendirileceği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meteorolojiden edinilen bilgilere göre Orta Akdeniz'de oluşması beklenilen fırtınanın ilimizi etkilemesi durumunda, Valiliğimiz koordinesinde 24 saat esaslı gerekli tedbirler alınmış, Vali başkanlığında ilgili kurumların temsilcileri ile kriz merkezi oluşturulmuştur. Vatandaşlarımızın Valiliğimizin, kaymakamlıklar ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarı ve açıklamalarını dikkate almaları, herhangi bir mağduriyet durumunda 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları kamuoyunun bilgisine sunulur."

Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise tüm birimlerin AFAD ile eş güdümlü olarak AKOM koordinesinde teyakkuza geçirildiği vurgulandı.