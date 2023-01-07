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Yerel Muğla'da feci kaza! Tüp yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı
Yerel

Muğla'da feci kaza! Tüp yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı

Muğla’nın Milas ilçesinde Boğa yokuşundan Milas istikametine seyir halinde olan tüp yüklü kamyonun freni patladı.Uçuruma yuvarlanan araçtan canını kurtarmak için atlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 20:16:00 -
Muğla'da feci kaza! Tüp yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı

Yatağan'dan Milas istikametine seyreden 41 LP 99 plakalı kamyon Boğayokuşu Mevkii'nde yokuş aşağı inerken kontrolden çıktı. Freninin patladığı iddia edilen kamyonun sürücüsü 37 yaşındaki Gurbet Yıldırım, canını kurtarmak için araçtan aşağı atladı. Kamyon ise uçuruma yuvarlandı.

Sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, uçuruma yuvarlanan kamyon paramparça oldu. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada araçtan atlayan sürücü Gurbet Yıldırım'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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