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Aktüel Muğla'da evlerin duvarları lavanta figürleriyle renkleniyor
Aktüel

Muğla'da evlerin duvarları lavanta figürleriyle renkleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-20 13:36:22 -
Muğla'da evlerin duvarları lavanta figürleriyle renkleniyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde evlerin duvarları, lavanta figürleriyle renkleniyor.

Büyükşehir Belediyesince oluşturulan ve özellikle yerli turistlerin ilgisini çeken lavanta tarlalarının yer aldığı Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde hayata geçirilen "Mor Sokak" projesi kapsamında evlerin duvarlarına lavanta figürleri işleniyor.

Gönüllü öğrenciler ve belediye görevlilerince yapılan mor renkli lavanta figürleri renkli görüntüler oluşturdu.

Lavanta tarlalarına ilginin artması amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık bir ay sürmesi planlanan boyama çalışmalarının sonunda, mahallenin duvarlarının ziyaretçilere görsel şölen sunması hedefleniyor.

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