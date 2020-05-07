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Aktüel

Muğla'da evinden çıkamayan çocuğa trafik polislerinden doğum günü kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-05-07 21:06:37 -
Muğla'da evinden çıkamayan çocuğa trafik polislerinden doğum günü kutlaması

MUĞLA (AA) - Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtı bulunan 11 yaşındaki çocuğun doğum gününü, trafik polisleri pastayla kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak doğum gününü polislerle kutlamak istediğini söyleyen Yiğit Çalış'ı yalnız bırakmadı.

Menteşe ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Çalış'ın evine giden polisler, trafik aracından anons yaparak çocuğun doğum gününü kutladı.

Polislerin getirdiği pastanın üzerindeki mumları üfleyen Çalış'a çeşitli hediyeler verildi.

Büyük mutluluk yaşayan Yiğit Çalış, polis ekiplerine teşekkür etti.


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