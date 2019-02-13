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Muğla’da en popüler isimler Zeynep ve Eymen

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13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
Muğla’da en popüler isimler Zeynep ve Eymen

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından yapılan açıklamaya göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları çerçevesinde,


2018 yılında doğan bebeklere konulan isimler incelendiğinde; Muğla’da kızlarda “Zeynep”, erkeklerde ise “Eymen” isminin en çok tercih edilen isimler olduğu belirlendi. 2018 yılında Muğla’da doğan kız çocuklarına en çok verilen isim Zeynep oldu. Zeynep isminden sonra bebeklere en çok Defne ve Elif isimleri verildi. Yine 2018’de Muğla’da doğan erkek çocuklarına en çok verilen isim Eymen oldu. Eymen isminden sonra en çok Çınar ve Deniz isimleri verildi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
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