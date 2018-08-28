Muğla'da elektrikli bisiklet sürücüsünün feci sonu

Ortaca-Dalyan yolunun 11’inci kilometresinde yaya geçidinden elektrikli bisikleti ile geçmek isteyen Zeki Demirbey’e, Dalyan istikametinde seyir halinde olan H.U.Ö., yönetimindeki 34 BMV 36 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile elektrikli bisiklet kullanıcısı Demirbey, yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirbey’in, hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirbey’in cesedi Ortaca Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüsü H.U.Ö., gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.