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Yerel Muğla'da eğlence mekanlarına polis denetimi
Yerel

Muğla'da eğlence mekanlarına polis denetimi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı. Ekipler saat 00.00'da işletmelerdeki müziğe izin vermedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 02:35:00 -
Muğla'da eğlence mekanlarına polis denetimi

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 40 polis, Cumhuriyet Mahallesi Tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki 20 eğlence mekanında denetim yaptı.

İşletmelerin evrak kontrollerinin gerçekleştirildiği uygulamada, yaklaşık 500 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren denetlemede, iki işletmeye cezai işlem uygulandı, aranan bir kişi gözaltına alındı.

Ekipler saat 00.00'da işletmelerdeki müzikleri kapattırdı.

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