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Aktüel Muğla'da EBA destek noktası öğrencilerin ayağına gitti
Aktüel

Muğla'da EBA destek noktası öğrencilerin ayağına gitti

Yeniakit Publisher
2020-09-30 20:12:24 -
Muğla'da EBA destek noktası öğrencilerin ayağına gitti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde internet altyapısı ve erişimi olmayan öğrenciler için EBA destek noktası oluşturuldu.

EBA platformu üzerinden yürütülen uzaktan eğitim sürecinde evinde televizyonu, bilgisayarı, tableti ve internet erişimi olmayan öğrencilerin ihtiyacını karşılamak için yürütülen "Sınırsız Eğitim" projesi kapsamında Ula ilçesi Turgut Mahallesi'nde EBA’ya erişimi olmayan öğrenciler için EBA destek noktası kuruldu.

Turgut İlkokulunda oluşturulan EBA destek noktası ile öğrenciler mutluluk yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, EBA destek noktasında öğrencilerin mutluluğuna ortak olarak diğer illerden gönderilen yöresel ürünleri de öğrencilere hediye etti.

EBA destek noktasının açılışını yapan Töre, Muğla ve ilçelerinde "Sınırsız Eğitim" projesinin uygulamalarını aşamalı olarak yürüttüklerini söyledi.

Projenin ilk aşamasında, evinde televizyonu olmayan 252 öğrenciye televizyonlarını evlerine kadar ulaştırdıklarını belirten Töre, "İkinci aşaması ise Bakanlığımızın da talimatı ile EBA destek noktalarımızı yaygınlaştırarak köylerinde, mahallelerinde, evlerinde internet altyapısı olmayan çocuklarımızın EBA'ya erişimini sağlamaktı. Bugün de uzaktan eğitime erişimde güçlük yaşayan yavrularımızın EBA'ya erişimini sağlamak için buradayız." diye konuştu.

Töre, il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin EBA'ya ulaşımının bire bir takip edilerek izleneceğini dile getirdi.



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