Muğla'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 5 bin 32 lira ceza kesildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve saklandığı evin balkonundan polislere, "Hadi gelin de ceza yazın." diye bağıran sürücüye 5 bin 32 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Abdi İpekçi Caddesi Akyol Pazaryeri yakınlarında motosiklet kazası ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, olay yerinde inceleme yaptığı sırada, 48 NH 116 plakalı aracıyla caddede seyreden Değer D. (33), polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı ve aracını yakınlardaki evinin önüne park ederek içeri girdi.

Adresi tespit edilen sürücü, ekiplerin aşağıya inmesi için yaptığı daveti reddetti ve evinin balkonundan trafik polislerine, "Hadi gelin de ceza yazın." diye seslendi.

Olay yerine takviye ekip sevk edilmesine rağmen şüpheli kapıyı açmamakta direndi.

Bunun üzerine ekipler sürücüye, alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 3 bin 516 lira, polise mukavemetten 1228 lira ve "dur" ihtarına uymamaktan 288 lira olmak üzere toplam 5 bin 32 lira ceza kesti.

Ekiplere direnen kişinin otomobili de çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.